Batman'daki Silahlı Saldırı

Batman'da bir kişinin ölümü, bir kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırının faili olduğu değerlendirilen 1 zanlı gözaltına alındı.



Valilikten yapılan açıklamada, 12 Nisan'da Batman-Kozluk karayolunun 10'uncu kilometresinde araç içerisindeki 1 şahsın silahlı saldırı sonucu olay yerinde öldürülmesi ve aynı araçta bulunan 1 kişinin ağır yaralanması olayıyla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.



Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırmalar neticesinde; meydana gelen silahlı saldırı olayının şüphelisi olarak 1 şüpheli, olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 av tüfeği ile birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır." bilgisine yer verildi.



-Olay



12 Nisan'da Batman-Kozluk Karayolu'nun 10. kilometresinde 35 GD 7427 plakalı otomobilde silahlı saldırıya uğrayan Süleyman Gültekin (30) hayatını kaybetmiş, Seren Gündoğdu (26) ise ağır yaralanmıştı.