Batman'daki Saldırıda Yaralanan Kadın Hayatını Kaybetti

Batman'da 11 gün önce erkek arkadaşı ile birlikte silahlı saldırıya uğrayan genç kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.



Batman'da 12 Nisan'da Kozluk ilçesinden kent merkezine doğru seyir halinde bulunan Süleyman Gültekin yönetimindeki otomobil, Bıçakçı köyü yakınlarında M.L.A.'nın kullandığı otomobil tarafından önü kesilerek tüfekle taranmıştı. Olayda Gültekin hayatını kaybetmiş, beraberindeki kız arkadaşı Seren Güngördü (26) ağır yaralanmıştı. Olay yerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı Batman Bölge Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altına alınan genç kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti.



Olayı gerçekleştiren M.L.A., Perşembe günü Yeşilöz köyündeki evine düzenlenen operasyonla yakalanmış ve ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı. İfadesinde suçunu kabul eden M.L.A., "Pişman değilim, dışarıda ve yol kenarlarında içki içen ve bayan arkadaşlarıyla uygunsuz gördüğüm kişilere tahammülüm yok. Yakalanmasaydım başkalarını da öldürecektim. Batman merkez Gültepe Mahallesi'ndeki parkta da bir iki keşif yaptım. Yakalanmasaydım orada birkaç kişiyi daha öldürecektim" demişti. - BATMAN