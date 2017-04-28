Batman'daki Fetö/pdy Operasyonları

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) kapsamında Batman'da şu ana kadar 901 kişinin görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.



Valilikten yapılan açıklamada, 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana KHK'lar kapsamında şu ana kadar aralarında 2 vali yardımcısı ve 4 binbaşı rütbesindeki komutanın da olduğu 901 kişinin görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.



Görevden uzaklaştırılan 901 kişiden 658'inin kamudaki görevlerinden ihraç edildiği kaydedilen açıklamada, aralarında 1 vali yardımcısı, 4 binbaşı ile Gercüş Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürünün de bulunduğu 250 kişinin tutuklandığı aktarıldı.



Açıklamada, 97 kişinin adli kontrol ile serbest bırakıldığı, 135 kişinin ise görevine iade edildiği kaydedildi.