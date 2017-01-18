Batman'daki Cinayet Zanlısı İstanbul'da Yakalandı

Batman'da öldürülen bir şahsın katil zanlısı olarak aranan kişi İstanbul'da gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre,16 Aralık 2016 günü Raman Mahallesi'nde Nami Kaya'nın (29) silahla öldürülmesinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince çok yönlü araştırma başlatıldı.



Çalışma sonucunda cinayeti işlediği belirlenen Ş.Ö'nün (29) İstanbul'a gittiği tespit edildi.



Bunun üzerine görevlendirilen Cinayet Büro Amirliği ekipleri İstanbul'a giderek zanlı Ş.Ö'yü saklandığı adreste yakaladı. Evde ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.



Batman'a getirilen Ş.Ö, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.