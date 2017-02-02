Batman'ın Kozluk ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.
Batman Kozluk karayolu Bıçakçı köyü yakınlarında 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada ağır yaralanan isimleri öğrenilemeyen 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaklaşık 4 saat trafiğe kapanan karayolu, kazaya karışan araçların çekilmesiyle tek yönlü olarak ulaşıma açıldı.
Batman'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı
Batman'ın Kozluk ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.
Batman'ın Kozluk ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.