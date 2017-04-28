Batman'da yüzlerce ekili arazi yükselen sular altında kaldı



BATMAN Barajı'nde yükselen suları tahliye etmek için baraj kapaklarının açılması, yüzlerce dönüm buğday, mısır, pamuk ekili tarlalar yükselen Batman Çayı suları altında kaldı. Tarla sahibi çiftçiler, DSİ yetkililerini göreve davet ederek, hasar tespitinin yapılmasını istedi.



Bölgede son günlerde artan yağışlarla dolan Batman Baraj Gölü'nde biriken sular, bugün sabah saatlerinde baraj kapakları açılarak tahliye edildi. Bu yüzden Batman Çayı'nda biranda yükselen sular, güzergahta bulunan ekili tarlaların sular altında kalmasına yolaçtı.



Dövecik Köyü'nde yaşayan çiftçiler, yaşadıkları mağduriyeti göstererek Devlet Su İşleri (DSİ) yetkililerini göreve davet etti. Dövecik Köyü Muhtarı Ahmet Turan, baraj havzasında, tarlalarını sulamakta kullandıkları 15 metre yükseklikteki kanalın, yükselen sularla birlikte yıkıldığını belirterek, yüzlerce dönüm ekili alanın sular altında kaldığını söyledi. Zararlarının tespit edilmesi amacıyla DSİ yetkililerini göreve çağıran Muhtar Turan, "Köyümüz zor durumda. Buğday, mısır ve pamuk ekili alanları, baraj suyu nedeniyle hasar gördü. Zararımız büyük. Yetkililerin biran önce gelerek hasar tespiti yapması gerekiyor" dedi.



Dövecik Köyü sakinlerinden Burhan Ekinci de, DSİ'nin kanaldaki yarıkları onarmasını istedi. 3 yıl önce Batman Çayııslah projesinin durması nedeniyle çay yatağında bir çok arazinin su altında kaldığını ifade eden Ekinci, "Ekinlerimiz hala su altında. DSİ'nin su kanalında kalıcı bir çözüm bulmasını istiyoruz. Baraj kapakları açılınca su seviyesi, Batman Çayı'nın taşmasına neden oldu. Kanal çevresinde zarar oluştu. Islah projesinin tamamlanmasını beklerken böyle bir manzarayla karşılaştık" diye konuştu.