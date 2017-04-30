Batman'da Yetim Dayanışma Günleri

Batman İnsani Yardım Derneğince (İHH) "Yetim Dayanışma Günleri" etkinliği düzenlendi.



Bir düğün salonunda düzenlenen etkinliğe katılan yetim çocuklar, oynadıkları çeşitli oyunlarla güzel bir gün yaşadı.



Batman İnsani Yardım Derneği Başkanı Hüseyin Şansi, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yetim gülerse dünya güler" sloganıyla düzenledikleri etkinlikle 650 çocuğa ulaştıklarını belirtti.



Çocukları lunaparka götürdüklerini aktaran Şansi, "Bu çocuklar Peygamber Efendimizin bizlere emanetidir. 'Yetim gülerse dünya güler" sloganıyla her yıl dünyanın her yerinde nisan-mayıs ayları içerisinde bu etkinlikleri düzenliyoruz. Batman'da da 'Yetim Dayanışma Günleri" kapsamında 650 çocuk ve ailelerini burada bir araya getirdik." ifadelerini kullandı.