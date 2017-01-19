Batman'da Yeni Kimlik Kartı Başvuruları

Batman'ın Kozluk ilçesinde çipli kimlik kartı için başvurular alınmaya başladı.



Nüfus Müdürlüğüne giden Kaymakam Orhan Aktürk, ilçede çipli kimlik kartı için ilk başvuruyu yapan kişi oldu.



Yeni kimlikler için başvuruların ilçede alınmaya başlandığını söyleyen Aktürk şunları söyledi:



"Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ile güvenli kimlik doğrulaması yapılabilecek, vize muafiyeti uygulayan ülkelerde aynı zamanda pasaport yerine seyahat belgesi olarak kullanılabilecek ayrıca yetersiz kişi doğrulamasından kaynaklanan usulsüzlükler, yolsuzluklar ve mali kayıplar önlenebilecek.



Taklidi yok



Devletimizin vermiş olduğu bir kararla yenilenen kimlik kartları, eskisinden küçük ve taşıması kolay olacak. Taklidi yapılamayacak, sahtesi üretilemeyecek kimlik kartları polikarbon materyalden oluşan, temaslı-temassız yonga içeren ve uluslararası standartlara uygun, en gelişmiş güvenlik öğelerini içinde barındıran bir şekilde hazırlandı."