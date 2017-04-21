Batman'da Uyuşturucu Operasyonu

Batman'da düzenlenen operasyonda 10 kilo 200 gram esrar ele geçirildiği bildirildi.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, polis ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.



Operasyon kapsamında araçta yapılan aramada 10 kilo 200 gram esrar ve sahte sürücü belgesi bulunduğu ifade edilen açıklamada, biri 18 yaşından küçük 4 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.



Açıklamada, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonların süreceği vurgulandı.