Batman'da Uyuşturucu Operasyonu

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 18 kilo 843 gram esrar ele geçirildi.





Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, polis ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon yapıldığı bildirildi.



Operasyonda, bir evin müştemilatında yapılan aramada 18 kilo 843 gram esrar bulunduğu ifade edilen açıklamada, 1 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.



Açıklamada, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonların süreceği de kaydedildi.