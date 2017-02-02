Batman'da Uyuşturucu Operasyonu

Batman'da 121,4 kilogram esrar ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir evde uyuşturucu madde saklandığı ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.



Evin müştemilatı ve bodrum katında yapılan aramalarda 121,4 kilogram esrar, bıçak, terör örgütünü simgeleyen bez parçası, eldiven ve dijital terazi ele geçirildi.



Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.