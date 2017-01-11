Batman'da Trafo Yangını

Batman merkez Petrol Mahallesinde patlayan trafoda yangın çıktı.



Alınan bilgiye göre Petrol Mahallesi'nde çok sayıda evin elektrik aldığı trafo, aşırı yüklenme sebebiyle patladı. Alev alan trafo kullanılmaz hale geldi, mahalle elektriksiz kaldı.



Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi İl Müdürü Faruk İşlek, 2016 yılında aşırı yüklenme ve israf nedeniyle 178, 2017 yılının ilk 10 gününde ise 10 trafonun aşırı yüklenme sonucu hasar gördüğünü söyledi.



Trafonun değiştirilerek mahalleye en kısa sürede elektrik verileceğini aktaran İşlek, "Kaçak elektrik kullanımıyla ilgili mücadelemiz sürecek. Kaçak elektrik kullanımı aşırı tüketim ve israfı da beraberinde getiriyor. Bu durum ülkedeki her vatandaşı etkiliyor. Maddi kayıpların yanı sıra vatandaşların elektriksiz kalmasına da neden oluyor. Kaçak elektrik kullanmayalım, israftan kaçınalım, kimseyi de mağdur etmeyelim." ifadelerini kullandı.