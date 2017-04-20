Batman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde çimento yüklü kamyonunun devrilmesi sonucu1 kişi yaralandı.
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde çimento yüklü kamyonunun devrilmesi sonucu1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 21 BB 996 plakalı çimento yüklü kamyon, Batman-Mardin kara yolu Üçyol mevkisinde araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralan sürücü, Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bir süre tek yönlü trafiğe kapanan yol, devrilen aracın kaldırılmasıyla yeniden açıldı.