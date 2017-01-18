Batman'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Batman'da bir otomobilin yoldan çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.



Kaza merkeze bağlı Kuyubaşı köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Fatih Kurtay (21) yönetimindeki 34 YL 6490 plakalı otomobil Kuyubaşı köyü yakınlarında yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada, yaralanan sürücü Fatih Kurtay, Salih Kurt, Sinan Arslanoğlu ve Mazlum Velioğlu ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Araç sürücüsü Fatih Kurtay, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralılar ise hastanede tedavi altına alındı.



Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BATMAN