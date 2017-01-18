Batman'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Batman'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Fatih Kurtay (21) yönetimindeki 34 YL 6490 plakalı otomobil, merkeze bağlı Kuyubaşı köyü yakınlarında şarampole devrildi.



Kazada, yaralanan Kurtay, Salih Kurt, Sinan Arslanoğlu (22) ve Mazlum Velioğlu ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.



Kurtay, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.



Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.