Batman'da "Teröre Lanet Kardeşliğe Davet" Yürüyüşü

Batman'da düzenlenen "Teröre Lanet ve Kardeşliğe Davet" yürüyüşüne katılan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ile terör örgütleri PKK, DEAŞ, FETÖ, DHKP-C ve bu örgütlerin saldırılarını kınadı.





Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Batman Şubesince organize edilen yürüyüş için 100'ü aşkın sivil toplum kuruluşu, siyasi parti temsilcileri ile binlerce vatandaş Batman Belediyesi önünde bir araya geldi.





Yürüyüşe ellerinde Türk bayrakları ile katılan Batmanlılar, "Zalimler için yaşasın cehennem", "Kahrolsun küresel şeytanlar", "Hendeğe, darbeye hayır", "Teröre karşı omuz omuza" sloganları ile Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.





Yürüyüşte binlerce vatandaş, terör saldırılarına tepkilerini Türkçe, Kürtçe ve Arapça dile getirdi. Türk Kızılayı Batman Şubesi de 200 metre uzunluğundaki Türk bayrağı ile yürüyüşe destek verdi.



-"PKK, bölge halkının evlerini başlarına yıktı"





Cumhuriyet Meydanı'nda Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programın ardından basın açıklamasını okuyan Memur-Sen Batman Şube Başkanı Mehmet Ergin, terörü lanetlediklerini belirtti.





İstanbul ve Kayseri'deki terör saldırılarını anımsatan Ergin, şöyle devam etti:



"Çözüm sürecini baltalayan PKK, çukur eylemleriyle birlikte bölge halkına uzun yıllar unutamayacakları eziyetler çektirmiş, evlerini barklarını başlarına yıkmış, pek çok il ve ilçemizi yaşanmaz hale getirmiştir. Çukur siyasetiyle itibar kaybeden PKK terör örgütü, son olarak güvenlik kuvvetlerimize yönelik önce Diyarbakır Bağlar, İstanbul Beşiktaş ve Kayseri'de sabah saatlerinde çarşı iznine çıkan er ve erbaşları taşıyan araca yapılan bombalı saldırılarda çok sayıda asker polis ve sivil vatandaşımızı şehit etmiştir. Din, insan, vatan, hukuk ve hiçbir değer tanımayan terörün kanlı eli elbet kırılacaktır."



Ergin, yurda korku salmaya çalışanların en kısa zamanda cezalarını bulacağını söyleyerek, ülkenin insanlıktan nasiplenmemiş melun terör örgütleri tarafından dize getirilemeyecek kadar büyük olduğunu vurguladı.



Ergin, milletin, hainlerin oyununa gelmeyecek kadar feraset ve dirayet sahibi olduğuna dikkati çekerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Masum insanların canına kastedecek kadar alçalan FETÖ, DEAŞ, PKK, DHKP-C gibi terör örgütleri beyinlerini uyuşturarak canlı bomba haline getirdikleri zavallıları, asker, polis, sivil, yaşlı, çocuk ayrımı yapmadan insanlarımızın arasına sürerek patlatmaktadır. Yüzlerce masumun canına kıyan terör örgütleri ve onları kullanan güçler, ne yaparsa yapsınlar asla amaçlarına ulaşamayacaklardır."



Ergin, her terör saldırısının ardından milletin kenetlendiğini, yaşanan terör saldırılarının iç ve dış iş birlikçilerin desteği ile yapıldığını anlattı.



PKK terör örgütünün, bir futbol müsabakasında güvenliği sağlamakla görevli gencecik polisleri şehit ederek, çarşı iznine çıkan askerlere bomba yüklü araçla saldırarak, masum sivilleri öldürerek korku ve endişe yaymaya çalıştığını anlatan Ergin, "Ancak küresel şeytanlar ve yerli iş birlikçileri bilmelidir ki, her terör eyleminden sonra bu ülkenin fedakar ve feraset sahibi vatandaşları daha çok kenetlenecek, birlik ve beraberliğini biraz daha pekiştirecektir." ifadelerini kullandı.



-"Türk'üyle, Kürt'üyle 81 milyon vatansever olarak bu hain senaryonun farkındayız"





Ergin, Türkiye'nin dünyanın farklı coğrafyasında sıkıntı yaşanan insanlara yardım eli uzattığını hatırlatarak, şu değerlendirmede bulundu:



"Türkiye'ye ders vermeye çalışan küresel sömürü odakları içerideki taşeron uzantıları vasıtasıyla birlik ve beraberliğimizi zaafa uğratmak istemektedir. Bizler Türk'üyle, Kürt'üyle 81 milyon vatansever olarak bu hain senaryonun farkındayız. Biliyoruz ki Türkiye'nin istikrarına yönelik hesaplar aslında İslam alemini köleleştirmeye yöneliktir. 15 Temmuz darbesini mahkum eden halkımız, her türlü terör ve fitne girişimlerini de başarısız kılmaya muktedirdir. Küresel sömürgeci güçlerin taşeronu FETÖ terör örgütü, 15 Temmuz gecesi, millet iradesini teslim almak istemiştir. İnsanlık düşmanı küresel şeytanlar ve yerli işbirlikçileri bilmelidir ki; halkımız terör örgütlerini mahkum etmek üzere her zamankinden daha zinde olarak dimdik ayaktadır."



Bu coğrafyada dün olduğu gibi yarın da kardeşçe yaşam için çalışacaklarının altını çizen Ergin, şunları ifade etti:



"İslam'ın mayasıyla yoğrulmuş olan bu millet, Allah'ın izniyle binlerce yıl bu topraklarda kardeşçe yaşadığı gibi bundan sonra da yaşayacaktır. Bizleri birbirimize düşürmeye çalışanlar şunu bilsinler ki, acıyla yoğrulmuş bu vatanın insanlarının birliğini ve kardeşliğini bu tür saldırılar bozamayacaktır. Her saldırı bizleri birbirimize daha fazla kenetleyecektir. Bizler Kudüs fatihi Selahaddin-i Eyyubi ve İstanbul'un fatihi Sultan Mehmet'in torunlarıyız. Haçlı zihniyetini taşıyan batılı güçlerin 21. yüzyılda masada oluşturduğu bölgemizle ilgili projelerini beraber bozacağız. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılığımız ve ortaya koyacağımız milli duruş, teröre vereceğimiz en anlamlı ve en etkili karşılık olacaktır. Kanlı terör eylemleri ve eylem için seçilen hedefler, ülkemizin birlik, beraberlik ve huzurunu bozmaya yöneliktir."



Batman'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, dernekler ve siyasi partiler olarak, ülkede kardeşliğin, birlik ve beraberliğin kazanacağını bir kez daha haykırdıklarını belirten Ergin, bütün terör örgütlerini, onların kalleşçe saldırılarını lanetlediklerini, terör saldırılarında hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet dilediklerini sözlerine ekledi.