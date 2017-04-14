Batman'da Terör Operasyonu

Batman'ın 2 ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, motorin ile karıştırılmış amonyum nitrat, 140 metre kablo ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sason ve Kozluk ilçelerinde terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, sığınak, barınak ve depo alanlarının imha edilmesi amacıyla operasyon düzenlendi.



Operasyonda, yaprakların arasında gizlenmiş 140 metre elektrik kablosu, 2 pil, 500 litrelik su varili içerisinde motorin ile karıştırılmış 4 kilogram amonyum nitrat ile çok miktarda yaşam malzeme ele geçirildi.





Cumhuriyet savcılığının talimatıyla delil niteliğindeki malzemelere incelenmek üzere el konuldu, diğerleri ise yerinde imha edildi.