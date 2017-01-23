Batman'da "Sokaktan Spora" Projesi ile futbolcu çocuklar yetiştiriliyor.



İl Milli Eğitim ile Gençlik ve Spor İl müdürlüklerince hazırlanan proje ile çocuklar, kötü alışkanlıklar edinmemeleri için spora teşvik ediliyor.



Proje kapsamında Aydınkonak Spor Tesislerine gelen çocuklar, Antrenör İsmail Onur eşliğinde sportif faaliyetler yürütüyor.



Onur, yaptığı açıklamada, 70 öğrenci ile haftanın altı günü spor yaptıklarını belirtti.



Yaşları 10 ile 15 arasında değişen çocukları yetiştirdiğini söyleyen Onur, bu yolla ilde bulunan amatör spor kulüplerine 20 sporcuyu kazandırdığını ifade etti.



Çocukların kötü alışkanlıklarını terk etmeleri için çabaladıklarını belirten Onur, "Amacımız çocuklarımızı milletimize, vatanımıza yararlı bireyler olarak yetiştirmek ve en iyi seviyeye getirmektir." dedi.



Öğrencilerden Furkan Acet ise spor yaparak kötü alışkanlıklardan uzak kaldığını söyledi.