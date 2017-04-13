Batman'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Batman'da otomobilde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaşamını yitirdi, yanındaki kadın ağır yaralandı.



İddiaya göre, 35 GD 7427 plakalı otomobiliyle Kozluk ilçesi istikametinden Batman'a doğru giden Süleyman Gültekin (30) ve yanındaki Seren Gündoğdu (26), Batman-Kozluk karayolu Bıçakçı köyü mevkisinde kimliği henüz belirlenemeyen zanlıların silahlı saldırısına uğradı.



Saldırıda, sürücü Gültekin olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Gündoğdu, 112 Acil Servis ekiplerince Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Gültekin'in cesedi otopsi için Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna gönderildi.