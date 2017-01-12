Batman'da "Sende Sporla Mutlu Ol" Projesi

Gercüş Gençlik Spor ilçe Müdürlüğü tarafından "Sende Sporla Mutlu Ol" projesinin ödül töreni yapıldı.



Proje ile düzenlenen turnuva bir aylık sürenin ardından sona erdi. Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen ödül töreninde saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.



Okullar arası erkek futbol takımı birincisi Koçak Köyü Ortaokulu, kızlarda masa tenisi birincisi Gönullü Ortaokulu, erkeklerde masa tenisi birincisi Yatılı Bölge Ortaokulu, liseler arası kız voleybol takımı birincisi ise Dicle Anadolu Lisesi oldu.



Dereceye giren takım ve sporculara ödülleri verildi.