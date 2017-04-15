Batman'da Seçmenlere Ücretsiz Ulaşım İmkanı

Batman Belediyesi toplu taşıma araçları, anayasa değişikliğine ilişkin referandum da vatandaşların oylarını rahatlıkla kullanabilmesi için yarın ücretsiz olacak.



İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Batman Belediyesinin yazılı açıklamasında, halk oylaması kapsamında, İtfaiye, Zabıta, Sağlık İşleri ve Ulaşım müdürlüklerinin kent genelinde gerekli her türlü tedbiri aldığı bildirildi.



Açıklamada, toplu taşıma araçlarının halkın oylarını rahatlıkla kullanabilmesi için yarın 07.00-16.00 saatlerinde ücretsiz hizmet vereceği belirtildi.



İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise evde sağlık hizmeti alanların, Evde Sağlık Hizmetleri Çağrı Merkezinin "444 38 33" numaralı hattını aramaları durumunda hasta nakil araçlarıyla oy merkezlerine taşınacağı, ardından alındıkları adrese götürüleceği kaydedildi.