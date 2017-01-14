Batman'da Rumi Yılbaşı Kutlaması

Kozluk ilçesinde Rumi takvimine göre yeni yılın ilk günü dolayısıyla kutlama yapıldı.



Her yıl Ocak ayının ikinci haftasında yılbaşı olarak kutlanan etkinlikler kapsamında, yüzlerini boyayıp kılık değiştiren çocuklar ev ev dolaşarak hediye topladı.



Kozluk'ta yeni yılı bu şekilde karşılayan çocuklar, habersiz gittikleri evlerden hediyeler isteyip ev sahiplerini eğlendiriyor.





Gittikleri evde yeni yılı kutladıktan sonra ev halkına kısa oyunlar oynayıp şarkılar söyleyen çocuklara, çeşitli ikramlarda bulunuluyor.



Evin ikramlarından memnun kalan çocuklar evin durumuna göre, kızları varsa iyi bir damat, çocukları yoksa dileğinde bulunuyor.



Genellikle habersiz gidilen evlerde, büyük şaşkınlık yaşayan ev halkı, daha sonra evde oynanan oyunlarla eğlenip hoşça vakit geçiriyor.