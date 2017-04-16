Batman'da referandum kutlaması



Batman'da da Ak Partililer, referandum un resmi olmayan sonuçlarının açıklanmasının ardından Turgut Özal Bulvarı'na çıkarak araçlarıyla şehir turu attı. Türk bayrakları ve parti flamalarıyla tur atan partililer, geç saatlere kadar Ak Parti il binası önünde sevinç gösterilerinde bulundu. Polis, gösterilerin yapıldığı güzergahlarda geniş güvenlik önlemleri aldı.



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Haber-Kamera: BATMAN (DHA)



(Tür: Yurt)