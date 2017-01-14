PKK Sığınağında Kafatasından Vurulmuş İskelet Bulundu

Batman'ın Sason ilçesinde PKK'nın kullandığı sığınakta, kafatasında mermi girişi olduğu tahmin edilen delik yer alan bir iskelet bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, "Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından; öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi maksadıyla, bölge halkımızın da desteğiyle bölücü terör örgütü ile mücadeleye aralıksız olarak devam edilmektedir.

İSKELET TERÖRİSTE AİT OLABİLİR

İlimiz Sason ilçesi sorumluluk bölgesinde BTÖ mensuplarını etkisiz hale getirilmesi maksadıyla 14.01 2016 tarihinde icra edilen operasyonda; BTÖ mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen sığınak içerisinde BTÖ mensubu olduğu ve kafasının arkasında delik şeklinde (Muhtemelen mermi çekirdeği giriş/çıkışı)bir kırık olduğu değerlendirilen (1) iskelet bulunmuştur.

İNFAZ EDİLMİŞ OLABİLİR

Bulunan ceset Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile kemik testi yapılmak üzere muhafaza altına alınmıştır.

Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşamalarını sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen tüm faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir" denildi.

Terör örgütü PKK'nın, örgüttten kaçmak ya da itirafçı olmak isteyenleri infaz ettiği güvenlik kaynaklarının raporlarına daha önce de yansımıştı.