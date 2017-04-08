Batman'da PKK Sığınağında 60 Kilogram Amonyum Nitrat Ele Geçirildi

Batman'nın Gercüş ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda ortaya çıkarılan sığınakta, 60 kilogram amonyum nitrat, mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu.



Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gercüş ilçesi kırsalında terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, kış üstlenme bölgelerinin tespit edilmesi, sığınak, barınak ve depo alanlarının imha edilmesi amacıyla operasyon düzenlendiği belirtildi.



Operasyonda, ortaya çıkarılan sığınakta 60 kilogram amonyum nitrat, kalaşnikof piyade tüfeğine ait 4 şarjör ve 87 fişeği ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerin kararlılıkla süreceği kaydedildi. - BATMAN