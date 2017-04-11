Batman'da Piyasa Değeri 51 Bin TL Olan Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Batman'da polis ekiplerinin iki araçta ve bir markette yaptığı aramada piyasa değeri 51 bin TL olan 7 bin 751 paket kaçak sigara ele geçirdi.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Büro Amirliği görevlileri durumundan şüphelenilen iki araçta ve bir markette arama yaptı. Yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 51 bin TL olan, 7 bin 751 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Konu ile ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - BATMAN