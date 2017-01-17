Batman'da Park Yapım Çalışmaları

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Batman'a gelen heyet, Esentepe'de yapılacak Esentepe Kent Parkı'nda incelemede bulundu.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Recep Akdeniz ve beraberindeki heyet, Esentepe Kent Parkının çalışmalarını görmek için alanda incelemede bulundu.



İncelemede, gelen teknik heyet, İçişleri Bakanlığı'nca Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Belediye Başkan vekili olarak görevledirilen Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy başkanlığında bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.



Toplantının ardından kentin en güzide yerlerinden olan Esentepe'de, Esentepe Kent Parkı'nın çalışmalarına başlanmasına karar verildi.



Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, yaptığı açıklamada, 150 dönümlük alana kurulacak mesire alanının maliyetinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi tarafından üstlenileceğini kaydetti.



Aksoy, "Kent parkının içinde şelale, çocuklara yönelik özellikli çocuk oyun alanları, gençlere yönelik özel temalı mekanlar, ailelerin dinlenebileceği ve piknik yapabileceği piknik alanları, koşu yolu, seyir teraslar, bisiklet ve yürüyüş yolları yer alacak. Ayrıca kent parkında cami yapılacak. Bu proje ile Esentepe Kent Parkı bir cazibe merkezi halini alacak." ifadelerini kullandı.