Batman'da Otomobili Tarayan Katil Zanlısı Yakalandı

Batman'da bir hafta önce otomobili pompalı tüfekle tarayarak bir kişiyi öldüren, bir kişiyi de ağır yaralayan zanlı yakalandı.



Batman- Kozluk karayolu Gazi YİBO yakınlarında hareket halindeki Süleyman Gültekin yönetimindeki 35 GD 7427 plakalı otomobilin önünü kestiği, pompalı tüfeklerle ateş ederek Süleyman Gültekin'in ölümüne ve yanındaki S.G. isimli kadının ağır yaralanması olayının faili olduğu iddia edilen M.L.A. isimli bir kişi yakalandı. Olayı çözmek için jandarma ve emniyetten oluşan 60 kişilik ekip katil zanlısını tespit etmek ve yakalamak için bir hafta çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda zanlının jandarma tarafından tespit edilerek gözaltına alındığı öğrenildi. Katil zanlısı olarak gözaltına alınan M.L.A.'nın yapılan sorgusunda suçunu itiraf ettiği belirtildi. Adli makamlara sevk edilen katil zanlısı tutuklanarak Batman Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - BATMAN