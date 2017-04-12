Batman'da "Memur-Sen'e Davet, Tercih Evet" Toplantısı

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "16 Nisan'da, 1 milyon üyemizle, istikbalimiz ve yeni kazanımlar için istiklal mührümüzü 'evet'e vuracağız" dedi.



Memur-Sen Konfederasyonu, Türkiye genelinde başlattığı "Memur-Sen'e Davet, Tercih Evet" temalı programlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Batman'da düzenlenen programa Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'ın yanı sıra, Bem-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Medeni Sevinç, Memur-Sen Batman İl Temsilcisi Mehmet Ergin, AK Parti Batman eski Milletvekili Ziver Özdemir, Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı sendikaların şube başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.



Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Yalçın, "Bu teşkilat, 15 Temmuz'da 'gün televizyondan izleme ve pasif kalma günü değil, sokağa çıkma demokrasimize ve özgürlüğümüze sahip çıkma günüdür' diyerek inisiyatif almış bir teşkilattır. Memur-Sen, darbenin püskürtülmesinde etkin rol oynayan Türkiye'nin en büyük emek örgütüdür. Onun için 16 Nisan'a ilişkin karar alıp sorumluluk üstlendiğimizde bize 'bu iş sizin işiniz değil, siyasetin alanına girmeyin' diyorlar" ifadelerini kullandı.



"İstiklal mührümüzü 'evet'e vuracağız"



Memur-Sen'in referandum sürecinde etkin rol almasına ilişkin yapılan eleştirilere cevap veren Yalçın, "Bu teşkilat sahip olduğu entelektüel birikim gereği sorumluluk alıyor. 28 Şubat'ta sağımızdaki sendikanın başkanı 'bu ülkede en büyük sivil toplum örgütü ordudur sonra biziz' dediğinde neden kimsenin sesi çıkmadı" dedi.



Salona sığmayan ve ek olarak ikinci salonda kurulan sinevizyonlarla programı takip eden coşkulu kalabalığa hitap eden Yalçın, "Gezi'de KESK ve DİSK etkin rol aldı. Biz o zaman bu olaylar emperyal güçlerin bizim üzerimizde bir hegemonya kurma çabasıdır demiştik. O zaman gidip dönemin Başbakanına 3. köprü ve havaalanı yapılmasın demişlerdi. Kimin ağzıyla konuşuyor bunlar" diye konuştu.



Yalçın, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Geçmişimiz ve yakın dönemimiz millet iradesinin hiçe sayılmasının örnekleri ile dolu. Biz artık bunlar yaşanmasın ve tam demokrasi hayata geçsin istiyoruz. Onun için evet diyor onun için 'evet'e destek veriyoruz. 16 Nisan'da, 1 milyon üyemizle, istikbalimiz ve yeni kazanımlar için istiklal mührümüzü 'evet'e vuracağız."



"Memur-Sen, 213 kazanım elde ederek kamu sendikacılığında zirve olmuş ve herkese örnek teşkil etmiştir"



Programda selamlama konuşması yapan Bem-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Sevinç ise "Sizlerle birlikte gönül gönüle adım adım ilerleyerek yeni hedefimize doğru gidiyoruz. Memur-Sen, 213 kazanım elde ederek kamu sendikacılığında zirve olmuş ve herkese örnek teşkil etmiştir. Toplu görüşme masasında toplu sözleşme olmadıkça masaya oturmayacağını belirterek tavır koymuş ve emekçiden yana olduğunu göstermiştir" şeklinde konuştu.



"16 Nisan'da yapılacak referandum sadece Türkiye'nin referandum u değil"



AK Parti Batman eski Milletvekili Ziver Özdemir de toplantıda, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına ilişkin, "Bu sadece Türkiye'nin referandum u değil. İslam dünyasına bakıyorsunuz gözler Türkiye'nin üzerinde. Buradan çıkacak güçlü bir 'evet'i bekliyorlar çünkü umutlarını buraya bağladılar. Avrupa'ya bakıyorsunuz gözler yine Türkiye'nin üzerinde. Türlü desiselerle bu milletin iradesinin önüne geçmeye çalışıyorlar. Ama bu millet uyanmıştır ve geçmişinden ders alarak bugüne gelmiştir" ifadelerini kullandı.



Memur-Sen İl Temsilcisi Mehmet Ergin de salonların yetmediği kalabalığın "1 milyon 111 bin 111" üye hedefinin habercisi olduğunu kaydetti. Ergin, "Bu muhteşem kalabalık hem 16 Nisan'da çıkacak sonucun hem de hedefimize ulaşacak olmamızın habercisidir" dedi.



Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Batman'da Eğitim-Bir-Sen'in yeni hizmet binasının açılışını da gerçekleştirdi. Yalçın, yeni binanın hayırlara vesile olmasını temenni etti. - ANKARA