Batman'da Kültür Merkezi Açıldı

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname ile görevlendirme yapılan Batman Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan kültür merkezinin açılışı yapıldı.



Açılış törenine katılan Batman Valisi Ahmet Deniz, kente kazandırılan kültür merkezinden dolayı belediye yönetimine teşekkür etti.





Kültürel değerlerin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından açılan kültür merkezinin kent açısından büyük bir kazanım olduğunu belirten Vali Deniz, "Buradaki kültürel çalışmalar gençler üzerinden gelecek kuşaklara aktarılacak." dedi.





Yapılan konuşmaların ardından Vali Deniz ile Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, açılış kurdelesini kesti, daha sonra şefliğini Abidin Bingül'ün yaptığı Türk Halk Müziği konseri verildi.