Batman'da Kız Kardeşlerin Bıçaklı Kavgası

Batman'da, Edip Solmaz bulvarı üzerinde yürüyen iki kız kardeşin tartışması daha sonra bıçaklı kavgaya dönüştü. Küçük kız kardeş, ablasını bıçakla yaralarken, esnafların ayırdığı kardeşlerin kavga anı güvenlik kamerasınca saniye saniye kayıt edildi.



Merkezde bulunan Edip Solmaz Bulvarı'nda bugün sabah saatlerinde yürüyen H.D., ablası B.D. ile öğrenilemeyen bir nedenle önce tartıştı. Tartışmanın kısa süre sonra kavgaya dönüşmesiyle H.D., ablası B.D., bir birlerinin saçlarını çekerek tekme tokat ile kavgaya tutuştu. Daha sonra H.D., elindeki bıçak ile ablası B.D.,'yi bıçakladı. Esnaflar ve yoldan geçen vatandaşlar kız kardeşlerin kavgasını ayırırken, aldığı bıçak darbesi ile yere düşen abla B.D., çağrılan Ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ablasını bıçakladığı belirtilen H.D. olaydan sonra kaçıp kayıplara karışırken, kavga bir esnafın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Olayın görgü tanıklarından esnaf Kerim Erdem, kavgayı gördüklerinde şaşırdıklarını belirtirek, "İş yerimin bitişiğinde birden kız kardeşlerin kavgasına şahit olduk. Ne olduğunu anlamadık, biz araya girmek istediğimiz andan küçük kardeşin ablasını bıçakladığını gördük. Gerçekten şok oldum. Erkeklerin kavgasına çok şahit olduk ancak kızların saç saça başlayan kavgasına şahit olmamıştım"dedi.