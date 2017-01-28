Batman'da Kış

Batman'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının ardından belediye ekipleri kar temizleme çalışmalarına başladı.



KHK kapsamında görevlendirilen Batman Belediyesine bağlı ekipler, dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının ardından yol temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Bir çok farklı noktada çalışma yürüten ekipler özellikle ana arterlerde ve halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda çalışmalarına devam ediyor.