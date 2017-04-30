Batman'da Kırtasiye Fuarı Açıldı

Batman'da kırtasiye ürünleri fuarı açıldı.





İstanbul, Denizli ve Bulgaristan'da kırtasiye sektöründe faaliyet gösteren bir firma tarafından kentteki bir otelde açılan fuar, 3 gün sürecek.



Fuar yetkilisi Osman Bağaç, gazetecilere yaptığı açıklamada, fuarda kalem, kırtasiye ürünleri ve ofis kalemlerini bölgede tanıtmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



Fuarın Batman'ın yanı sıra Mardin, Diyarbakır, Malatya gibi bölge illerinde de gerçekleştirdiklerini belirten Bağaç, "Firma olarak Türkiye'nin dört bir tarafında milletimize hizmet etmekten onur duyuyoruz. Kardeşliğimizin pekişmesi adına bizler farklı yerlerde üretim yapsak bile ülkemizin dört bir yanındayız." diye konuştu.