Batman'da Kayyuma Saldırı Hazırlığındaki 2 Kişi Tutuklandı

BATMAN Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy'a suikast hazırlığı yaparken yakalanan terörist ile kaldığı evin sahibi sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.



Batman Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:



"Kayyuma saldırı amaçlı Diyarbakır'ın Bismil İlçesinden gelip Batman'ın Memur-Sen TOKİ evlerinde bir terör örgütü mensubu kaldığına dair alınan ihbar üzerine, Batman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyon sonucunda, daha önce Bingöl kırsalında yapılan bir operasyonda ele geçirilen dokümanlarda ismi geçen bir terör örgütü mensubu ile birlikte kaldığı evin sahibi yakalanarak gözaltına alınmıştır. Her iki şüpheli şahıs çıkarıldığı oldukları merciler tarafından tutuklanmıştır." - Batman