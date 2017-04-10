Batman'da Kayıp Gencin Cesedi Bulundu

Batman'da kayıp gencin cesedi toprağa gömülü bulundu.





Merkeze bağlı Diktepe Köyü yakınlarından geçen Batman Çayı kenarında toprağa gömülü ceset olduğu ihbarını alan jandarma ekipleri söz konusu bölgede arama çalışması başlattı.



Ekiplerin çalışması sonucu toprağa gömülü halde bulunan erkek cesedi, Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna götürüldü.



Yapılan araştırma sonucunda cesedin iki hafta önce ailesi tarafından polis merkezine kayıp başvurusu yapılan evli ve bir çocuk babası Bilal Özcan'a (24) ait olduğu belirlendi.



Özcan'ın ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucunda belirlenecek.