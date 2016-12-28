Batman'da "Karanlığa Bir Işıkta Sen Yak" Projesi

Güneydoğu Anadolu Turizm ve Otel İşletmeciler Birliği (GATOB) Genel Başkanı Hüseyin Aslan, başlattığı "Karanlığa Bir Işıkta Sen Yak" Projesi kapsamında hayırseverlerin de desteği ile Gercüş ilçesine bağlı Çukuryurt köyündeki okulda eğitim gören 100 ihtiyaç sahibi öğrenciye giyecek ve kırtasiye yardımında bulundu.



Aslan, yaptığı açıklamada, öğrencilerin ülkenin geleceğini inşa edeceklerini ifade etti.



Geleceklerine sahip çıkmak adına onlara her türlü desteği sağlamak zorunda olduklarını belirten Aslan, köy okulunun sosyal medya üzerinden kendilerine ulaştığını söyledi.



Proje kapsamında Çukuryurt köyü okuluna geldiklerini belirten Aslan, "Bu köy ilçemizin en ücra köylerinden biri. Buraya karanlıkları aydınlatmak için geldik. Öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya geldik. Soğuk kış günlerine denk geldiğimiz için de mont, hırka ve kazak getirdik, öğrenci kardeşlerimize sahip çıktık. Bu kardeşlerimizin ileride devletimize faydalı bir birey olmalarını sağlamak adına bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.



Yapılan yardımlardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Çukuryurt İlk ve Ortaokulu Müdürü Kudbettin Çelik de kış aylarında köy şartlarının oldukça zorlu geçtiğini söyledi.



Yapılan yardımlarla öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanmasının sevindirici olduğunu dile getiren Çelik, şunları söyledi:



"Kışı yaşıyoruz, kışın köy şartları oldukça zor. Çocuklarımızın ekonomik durumları düşük. Sosyal medya üzerinden projeyi başlatan Hüseyin Aslan'a ulaştık. Taleplerimize karşılık verdiler ve çocuklarımıza, mont, kazak, hırka ve kitap getirdiler. Bize duyarsız kalmadılar. Bundan dolayı teşekkür ediyoruz. İnşallah ileride bu çocuklarımızın daha güzel bir ülke inşa etme prensip ve ilkeleriyle hep beraber kardeşçe yaşayacağız. Bu anlamda aydınlık günler hepimizi bekliyor."



6/A sınıfı öğrencisi Büşra Şimşek ise yeni mont, hırka, kazak ve kitaplara kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını anlattı.



Köyde kış şartlarının çok zor olduğunu kaydeden Şimşek, "Sevincimize sevinç kattılar. Büyüdüğümüzde bizim gibi öğrencilere destek olacağız. Gerçekten bize çok büyük mutluluk kattılar. İleride öğretmen olup küçük çocuklara yardımcı olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.