Batman'da Kapalı Kalp Ameliyatı Yapıldı

Daha önce sadece büyük kentlerdeki hastanelerde gerçekleştirilen kapalı kalp ameliyatı Batman'da da yapıldı.

Batman'da Kapalı Kalp Ameliyatı Yapıldı

Daha önce sadece büyük kentlerdeki hastanelerde gerçekleştirilen kapalı kalp ameliyatı Batman'da da yapıldı.

Kaynak: Dunya.com

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