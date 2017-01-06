Batman'da Kan Bağışı Kampanyasına Destek

AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı, Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık'ın kan bağışı çağrısının ardından, kan bağışı kampanyasına destek verdi.



AK Parti Batman Merkez İlçe Başkanı Kenen Özoğul ve yönetim kurulu üyeleri, kan bağışında bulundu.



Kan stoğu ile ilgili verilen rakamın düşük olduğunu öğrendiklerini ve bu sebeple de kan bağışında bulunmak istediklerini kaydeden Özoğul, "Kaza geçiren veya ameliyat olacak birine hayati derecede önem arz eden kan bağışında bulunmak, dinen caiz olduğu gibi sağlık açısından da çok faydalıdır." ifadelerini kullandı.