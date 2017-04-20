Batman'da Kadına Yönelik Şiddet Semineri

Batman İl Sağlık Müdürlüğü çalışanlarına kadına yönelik şiddet konusunda seminer verildi.



Müdürlükte düzenlenen seminerde konuşan eğitimci Mehmet Erdem, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasından yapılan protokol kapsamında sağlık çalışanlarını kadına yönelik şiddet konusunda bilgilendirildiğini söyledi.



Aile hekimliği ve aile sağlığı çalışanlarına ilk basamak olmasıyla öncelikli eğitim verildiğini aktaran Erdem, "Bu eğitimlerin verilmesinde temel amaç şiddetin önlenilmesi hedefleniyor." dedi.



Eğitimci Mehmet Kurt da kadına şiddetin nasıl önleneceği konusunda, katılımcıları bilgilendirdi.