Batman'da Kaçak Sigara Operasyonu

Batman'da düzenlenen operasyonda 20 bin 251 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sigara kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonlarda, 3 araç ve bir markette yapılan aramada toplam 20 bin 251 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Olaylarla ilgili gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyet ve jandarmadaki işlemleri devam ediyor.