Batman'da İnşaat İşçileri 1 Mayıs'ta da Çalışıyor

Batman'da inşaat işçileri 1 Mayıs'ta da çalışıyorBATMAN - Batman'da inşaat işçileri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayamadı.

Batman'da İnşaat İşçileri 1 Mayıs'ta da Çalışıyor

Batman'da inşaat işçileri 1 Mayıs'ta da çalışıyor

BATMAN - Batman'da inşaat işçileri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayamadı. İşçiler, 1 Mayıs'ı da çalışarak geçiriyor.
Batman'da inşaat işçileri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü de çalışarak geçiriyor. Pınarbaşı Mahallesi'nde bir inşaatta sıva ustası olan Resul Tanrıkulu, kendisiyle birlikte 9 nüfuslu ailesine baktığı için hergün çalışmak durumunda olduğunu belirterek, "7 çocuğum var ve bunlardan 6'sı öğrenci bunları okutmak ve masraflarını çıkarmak zorundayım. İşçi Bayramı kutlu olsun ama bize bayram yok. Biz ekmeğimize bakmak zorundayız. Bize bayram yok hep çalışıyoruz, çalışmasak ekmek yok. İnşaatta çalışıyoruz alçı çekiyoruz, amelelik yapıyoruz ne iş olursa mecbur yapıyoruz" dedi.

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