Batman'da İçme Suyunun Yüzde 75'i Kayıp Kaçak

SELMAN TÜR - Batman'da içme suyunda kayıp kaçağın yüzde 75'e ulaşması nedeniyle İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan belediye, sıkı denetim ve tasarruf çalışmaları yürütüyor.



Kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında bir süre önce Batman Belediyesine Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy, uygulamaya geçirdiği projeler sayesinde vatandaşa kaliteli hizmet sunarken, diğer taraftan da kurumun gelirinin artması için çalışıyor.



DBP'li yönetim döneminde önlem alınmadığı için içme suyunda kayıp kaçağın yüzde 75 olduğunu belirleyen Aksoy, gerekli tedbirlerin uygulanması için görevlilere talimat verdi. 90 bin su abonesi olan ilde 20 bini aşkın ev ve iş yerinin kaçak su kullandığı tahmininde bulunan yönetim, 4 ayda 5 bin ev ve iş yerini abone yaptı.



Aksoy AA muhabirine yaptığı açıklamada, su israfına karşı herkesin duyarlı olması gerektiğini söyledi.



İçme suyundaki kaybı en aza indirmek için ekipleri seferber ettiklerini dile getiren Aksoy, eskiyen su borularını değiştirdiklerini kaydetti.



Suyun önemli bir ekonomik değer olduğunu bu nedenle iyi değerlendirilmesi gerektiğini dile getiren Aksoy, şöyle konuştu:



"Unutmamalıyız ki kullandığımız su bir kamu kaynağıdır. İsraf edilen su herkesin malıdır. Bizim musluğumuzdan aktığı için bizim suyumuz olduğu anlamına gelmez. Bu çerçevede düşünürsek hem suyun tasarruflu kullanılması açısından hem kaçak su kullanılmaması açısından suyumuzu etkin ve dürüstçe kullanmamız gerekiyor."



"Abone sayımız arttı, tahsilat yükseldi"



Yaptıkları çalışmalara ilişkin halktan büyük destek gördüklerini vurgulayan Aksoy, içme suyundaki kaybın önlenmesi konusunda da halktan aynı duyarlılığı beklediklerini aktardı.



Yoğun denetim ve vatandaşı bilgilendirmeyle kayıp oranını kısa sürede hızla düşürmeyi hedeflediklerini ifade eden Aksoy, şunları kaydetti:



"Yeni aboneler yapılamaya başlandı. 'Su parası ödemiyordum ama belediyenin parasını nasıl kullandığınızı gördükten sonra su bedelini ödemeye başladım' diyen çok sayıda vatandaşla karşılaştım. Bu da bizi çok memnun ediyor. Abone sayımız arttı, tahsilat oranımız yükseldi."



Batman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü (BASKİ) Ercan Gün ise kayıp kaçakla mücadele kapsamında son 4 ay içerisinde önemli mesafe katettiklerini söyledi.



Bu süre içerisinde yeni aboneler yapmanın yanı sıra kaçağın olduğu şebekedeki boruları değiştirdiklerini anlatan Gün, halkın da bu çalışmaları desteklediğini belirtti.



Vatandaştan içme suyunu tasarruflu kullanmalarını isteyen Gün, şöyle konuştu:



"Yazın su sıkıntısı yaşanmaması için herkesin israf etmeden suyu kullanması gerekiyor. Özellikle bahçe sulamalarında çok fazla su harcaması yapılıyor. Normalde içme suyunun bahçe sulamalarında kullanılması yasaktır. Şehir şebekesine verdiğimiz suyu miktarında çok büyük kaybımız var. Kayıp kaçak oranı şu anda yüzde 75'tir. Bunu önlemek için ekiplerimizle sıkı bir çalışma içerisine girdik ve son 4 ay içerisinde 5 bin yeni abone yaptık."