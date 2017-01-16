Batman'da Hasta Ziyaret Saatlerine Yeni Düzenleme Getirildi

Batman Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği'ne bağlı Batman Bölge Devlet Hastanesi ile Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde, hasta ziyaret saatlerine yeni bir düzenleme getirildi.



Yapılan düzenlemeye ilişkin Batman Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği açıklamada yaptı. Her gün binlerce hastanın tedavi gördüğü Batman Bölge Devlet Hastanesi ile Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları sağlık tesislerinde yatarak tedavi gören hastalara ilişkin ziyaret saatlerinde yeni bir düzenlemeye gidildiği belirtilerek, "Sağlık tesislerimizde hasta ziyaret saatleri bundan böyle gündüz vakti saat 12.00 ile 13.30 arası, akşam saatlerinde ise 19.00 ile 21.00 saatleri arası yatarak tedavi gören hastalar ziyaret edilebilecektir" denildi.



Yatan hastaların sıhhatleri ve hastane düzeni açısından önemli bir düzenleme olduğuna dikkat çeken yetkililer ziyaret saatlerine uyulması hususunda vatandaşlardan da önemle ricada bulunuldu. - BATMAN