Batman'da Hasankeyf Çalışma Toplantısı Yapıldı

Ilısu Barajı suyu altında kalacak olan Batman'ın tarihi ilçesi Hasankeyf'in kültürel varlıkları ile yeni yerleşim yeri çalışma toplantısı yapıldı.





Vali Ahmet Deniz başkanlığında valilikte gerçekleştirilen toplantıya, Hasankeyf Kaymakamı Faruk Bülent Baygüven, Devlet Su İşleri 16. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker, İl Defterdarı Mecit Özdemir, Çevre ve Şehircilik İl Müdür Vekili Muzaffer Özkan ile ilgili görevliler katıldı.



Hasankeyf'in yeni yerleşim alanında yürütülen çalışmalar ile Ilısu Baraj suları altında kalacak köylerin durumu ve taşınacak kültürel varlıkların durumu görüşüldü.





Ilısu Barajı inşaatının bitme aşamasına gelindiğini belirten Deniz, vatandaşın mağduriyet yaşamaması için ilgili kurumların işbirliği içerisinde sorunları kısa zamanda çözüme kavuşturmaları gerektiğini söyledi.



DSİ 16. Bölge Müdürü Eker, yürütülen çalışmalar ilişkin katılımcılara bilgi verdi.