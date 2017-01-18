Batman'da Fıstık Üretimine İlgi Artıyor

Batman'da yaşayan çiftçiler son yıllarda tahılı ekimini bırakarak fıstık üretimine yöneldi.



Beşiri ilçesine bağlı Bahçeler köyünde çiftçilik yapan Efe Tarhan yaptığı açıklamada, klasik çiftçiliği bırakarak, tarlalarına fıstık ağacı ektiklerini söyledi.



Buğday, arpa ve diğer tahıl ürünlerine göre fıstık üretiminin daha karlı olduğunu aktaran Tarhan, "Daha önce mercimek, arpa, buğday ekiyordum. Bunların kar oranının çok az olduğunu ve eziyetinin çok olduğunu gördük. Bundan sonra fıstıkçılığa yöneleceğiz. Bu sene 20 bin adet diktik. Önümüzdeki sene bu sayıyı artırmayı düşünüyoruz." dedi.



Çiftçi Tarhan, kentte fıstık üretiminin yaygınlaşmasıyla birlikte insanların diğer şehirlere mevsimlik işçi olarak çalışmaya gitmelerine de gerek kalmayacağını söyledi.



Bir diğer çiftçi Mehmet Sait Yıldız da fıstık üretiminin kazançlı olduğunu belirterek, "Bu güne kadar tarımla uğraşıyorduk. Bir şey kazanamıyorduk. Bundan sonra elimizden geldiğince bu fıstık işini yapacağız." diye konuştu.