Batman'da Fetö Operasyonu: 3 Gözaltı

Ankara merkezli 81 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ) yönelik operasyon kapsamında Batman'da 3 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgilere göre, FETÖ/PDY'nin emniyet teşkilatındaki mahrem yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 81 ilde 8 bin 500 polisin katılımıyla düzenlenen operasyon kapsamında Batman'da bir öğretmen ve 2 polis gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - BATMAN