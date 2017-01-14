Batman'da Fabrika Yangını

BATMAN'da ıslak mendil ve havlu üretimi yapılan fabrikada çıkan yangında, büyük çapta maddi zarar meydana geldi.



Batman-Beşiri ilçesi çevre yolu üzerinde kurulu, ıslak mendil ve havlu üreten 3 katlı fabrikada, akşam saatlerinde yangın çıktı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine Batman Belediyesi, TPAO ve İl Özel İdaresi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sırasında özel haraket ve çevik kuvvet polisleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, fabrikada büyük çapta maddi zarar meydana geldi.



Fabrika sahibi Metin Şanlı, yangının mesai saati dışında çıktığını belirterek, "Yangının çıkış nedeni yapılacak inceleme sonucunda ortaya çıkacak. 3 milyon lira civarında bir zararımız olduğunu düşünüyoruz. Çok şükür can kaybı yok" dedi.



Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - Batman