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Batman'da Eylem Hazırlığındaki Terörist Yakalandı

Batman'da Eylem Hazırlığındaki Terörist Yakalandı

Batman'da eylem yapma hazırlığındaki terör örgütü PKK üyesi bir terörist, keşif yaparken, güvenlik güçleri tarafından silahsız olarak yakalandı.

Batman'da Eylem Hazırlığındaki Terörist Yakalandı

Batman Valiliği eylem hazırlığında olan bir teröristin silahsız olarak yakalandığını bildirdi.

"ÇALIŞMALAR DEVAM ETMEKTEDİR"

Batman Valiliğinden yapılan açıklama şöyle:

İl Emniyet Müdürlüğümüzce PKK/KCK Terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar hız kesmeden devam etmektedir.

"TUTUKLANDI"

30.12.2016 günü 155 Polis İhbar Hattına gelen ihbar ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde; İlimize eylem amaçlı geldiği yönünde bilgiler bulunan ve eylem amaçlı kamu binaları yakınında keşif yaptığı belirlenen Tolhildan Kod V.D. isimli örgüt mensubu silahsız olarak ele geçirilmiş ve çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanmıştır.

"FAALİYETLER KARARLILIKLA DEVAM EDECEKTİR"

Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşamalarını sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen tüm faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir.

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