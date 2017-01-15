Batman'da Denetimli Serbestlik Protokolü

Batman Belediyesi ile Batman Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında "Kamuya Yararlı İşte Çalıştırılmaya İlişkin İşbirliği Protokolü" imzalandı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, hükümlüleri topluma kazandırma ve hükümlülerin kamuya fayda getirmesi amacıyla belediye ile Batman Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasındaki işbirliği protokolü, Belediye Başkan Yardımcısı Vahap Asma ve Denetimli Serbestlik Müdürü Erol Acar tarafından imza altına alındı.



Protokol uyarınca, denetimli serbestlikten yararlandırılacak hükümlüler, belediye tarafından yürütülen temizlik, bakım-onarım, ağaç dikme ve bahçe işlerinde çalıştırılacak.