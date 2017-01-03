Batman'da Cani Öğretmen, Okul Tuvaletinde Öğrencileri Dövdü!

Batman'da iddiaya göre, 8'inci sınıf öğrencisi M.E.D, yaramazlık yaptığı gerekçesiyle, öğretmeni U.E. tarafından okul tuvaletine götürülerek, darp edildi. Okul yönetimi olayla ilgili soruşturma başlattı.

10 ARKADAŞLARIYLA BİRLİKTE DARP EDİLDİ

Öğrenci M.E.D, sınıftayken öğrencilerin ayakta gidip geldiğini ve o sırada öğretmenin kendilerini cep telefonuyla video çekerek sosyal medyada paylaşacağını söylemesi üzerine öğrencilerin kendisine itiraz ettiğini ileri sürerek, 10 arkadaşıyla birlikte darp edildiklerini iddia etti.



"DARP İZLERİNİ GÖRÜNCE DONDUM KALDIM"

Daha sonra öğretmenlerinin kendisini ve bir arkadaşını alıp, okulun tuvaletine götürdüğünü anlatan M.E.D, burada öğretmenin kafalarını duvarlara vurarak sopa ve yumruklarla darp ettiğini öne sürdü. Baba D.D ise darp olayını okul müdürünün kendisini aramasıyla öğrendiğini ve okula geldiğini belirterek, "Çocuğumun vücudunda darp izlerini görünce dondum kaldım. Çocuğum 13 yaşında ve bu yaşına kadar böyle bir dayak atmamışım" dedi.



BATMAN VALİLİĞİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Batman Valiliği, kent merkezindeki TOKİ Dumlupınar Ortaokulu'nda iki erkek öğrencinin öğretmenleri tarafından darp edildiği iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Ulusal ve yerel medyada yer alan 'Öğrenciye darp' haberiyle ilgili olarak, ilimiz merkezindeki TOKİ Dumlupınar Ortaokulu'nda bugün saat 12.30 sularında iki erkek öğrenci okul idaresine başvurarak, İngilizce öğretmenleri tarafından erkekler tuvaletine götürülüp dövüldüklerini belirtmişlerdir. Öğrencilerden birinin vücudunda kızarıklık ve morarmayı tespit eden okul idaresi, öğrencilerin velilerini çağırarak ivedilikle sağlık kuruluşuna yönlendirmiş ve olayı tutanak altına almıştır. Valiliğimizce konuyla ilgili inceleme ve soruşturma başlatılmıştır" denildi.



